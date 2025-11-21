Südzucker Aktie News: Südzucker steigt am Freitagnachmittag

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Südzucker. Die Südzucker-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 9,51 EUR.

Um 15:40 Uhr konnte die Aktie von Südzucker zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 9,51 EUR. Kurzfristig markierte die Südzucker-Aktie bei 9,52 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,34 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 26.587 Südzucker-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2025 markierte das Papier bei 12,04 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,60 Prozent hinzugewinnen. Am 09.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,22 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Südzucker-Aktie mit einem Verlust von 3,05 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,180 EUR, nach 0,200 EUR im Jahr 2025. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,20 EUR je Südzucker-Aktie an.

Südzucker ließ sich am 09.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 19,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,54 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,05 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 13.01.2026 terminiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 14.01.2027.

2026 dürfte Südzucker einen Verlust von -0,044 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie

So schätzen die Analysten die Südzucker-Aktie im Oktober 2025 ein

Südzucker-Aktie legt zu: Niedrige Preise belasten - Ausblick bestätigt

Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert