ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Südzucker auf 9,60 Euro - 'Hold'

16.10.25 12:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Südzucker AG (Suedzucker AG)
9,90 EUR 0,15 EUR 1,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Südzucker von 9,20 auf 9,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der deutliche Rückgang bei Umsatz und operativem Gewinn im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025/2026 habe in keiner Weise überrascht, schrieb Oliver Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen durchschreite derzeit die Talsohle./rob/mf/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

