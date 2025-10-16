ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Südzucker auf 9,60 Euro - 'Hold'
Werte in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Südzucker von 9,20 auf 9,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der deutliche Rückgang bei Umsatz und operativem Gewinn im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025/2026 habe in keiner Weise überrascht, schrieb Oliver Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen durchschreite derzeit die Talsohle./rob/mf/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)
Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:46
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|10.10.2025
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|10.10.2025
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|09.09.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
