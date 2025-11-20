DAX23.335 +0,7%Est505.587 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 -0,1%Nas22.564 +0,6%Bitcoin79.476 +0,4%Euro1,1529 -0,1%Öl64,06 +0,6%Gold4.063 -0,4%
Aktienentwicklung

Südzucker Aktie News: Südzucker am Vormittag mit Kurseinbußen

20.11.25 09:23 Uhr
Südzucker Aktie News: Südzucker am Vormittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Südzucker gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Südzucker-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 9,48 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Südzucker AG (Suedzucker AG)
9,46 EUR -0,05 EUR -0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 09:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 9,48 EUR. In der Spitze fiel die Südzucker-Aktie bis auf 9,48 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,52 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 949 Südzucker-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,04 EUR. Mit einem Zuwachs von 27,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 09.10.2025 auf bis zu 9,22 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Südzucker-Aktie liegt somit 2,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Südzucker-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,180 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 10,20 EUR an.

Am 09.10.2025 lud Südzucker zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 19,48 Prozent auf 2,05 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Südzucker wird am 13.01.2026 gerechnet. Am 14.01.2027 wird Südzucker schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Südzucker im Jahr 2026 -0,044 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

