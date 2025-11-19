Südzucker Aktie News: Südzucker am Nachmittag gefragt
Die Aktie von Südzucker gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Südzucker-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 9,49 EUR nach oben.
Werte in diesem Artikel
Im XETRA-Handel gewannen die Südzucker-Papiere um 15:52 Uhr 1,3 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Südzucker-Aktie bei 9,52 EUR. Mit einem Wert von 9,39 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 39.106 Südzucker-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,04 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Südzucker-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,22 EUR. Dieser Wert wurde am 09.10.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Südzucker-Aktie liegt somit 2,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Südzucker-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,180 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,20 EUR je Südzucker-Aktie an.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Südzucker am 09.10.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,25 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 19,48 Prozent auf 2,05 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Südzucker wird am 13.01.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 14.01.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,044 EUR je Südzucker-Aktie.
