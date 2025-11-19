Südzucker Aktie News: Südzucker zeigt sich am Mittwochmittag fester

So bewegt sich Südzucker

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Südzucker. Die Südzucker-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 9,47 EUR.

Die Südzucker-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:44 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 9,47 EUR. In der Spitze gewann die Südzucker-Aktie bis auf 9,48 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,39 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Südzucker-Aktien beläuft sich auf 16.464 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2025 bei 12,04 EUR. Der aktuelle Kurs der Südzucker-Aktie ist somit 27,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 9,22 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Südzucker-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,180 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,20 EUR für die Südzucker-Aktie aus.

Am 09.10.2025 hat Südzucker die Kennzahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,25 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 19,48 Prozent auf 2,05 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Südzucker am 13.01.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 14.01.2027.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,044 EUR je Südzucker-Aktie in den Büchern stehen.

