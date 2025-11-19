DAX23.178 ±-0,0%Est505.519 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 -2,8%Nas22.433 -1,2%Bitcoin78.928 -1,5%Euro1,1576 -0,1%Öl64,36 -0,7%Gold4.085 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Siemens 723610 SAP 716460 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX behauptet sich -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Autonomes Fahren: Vorsprung von Mercedes & Co. bröckelt -- Fraport, Ottobock, Plug Power, Xiaomi im Fokus
Top News
Märkte fallen? 21shares Crypto Analyse heute, 14:30 Uhr. Antworten auf Ihre Fragen! Märkte fallen? 21shares Crypto Analyse heute, 14:30 Uhr. Antworten auf Ihre Fragen!
Tesla-Aktie im Blick: Musk mit neuen Plänen für vollautonome Robotaxis - Kritik an Waymos Sensorstrategie Tesla-Aktie im Blick: Musk mit neuen Plänen für vollautonome Robotaxis - Kritik an Waymos Sensorstrategie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
Aktie im Fokus

Südzucker Aktie News: Südzucker am Vormittag gefragt

19.11.25 09:22 Uhr
Südzucker Aktie News: Südzucker am Vormittag gefragt

Die Aktie von Südzucker gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Südzucker-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 9,39 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Südzucker AG (Suedzucker AG)
9,37 EUR -0,02 EUR -0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:00 Uhr konnte die Aktie von Südzucker zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 9,39 EUR. Der Kurs der Südzucker-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 9,39 EUR zu. Bei 9,39 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 103 Südzucker-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2025 markierte das Papier bei 12,04 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 28,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 9,22 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,180 EUR, nach 0,200 EUR im Jahr 2025. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Südzucker-Aktie bei 10,20 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Südzucker am 09.10.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,05 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 19,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 13.01.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Südzucker möglicherweise am 14.01.2027 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Südzucker 2026 einen Verlust in Höhe von -0,044 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie

So schätzen die Analysten die Südzucker-Aktie im Oktober 2025 ein

Südzucker-Aktie legt zu: Niedrige Preise belasten - Ausblick bestätigt

Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert

Ausgewählte Hebelprodukte auf Südzucker

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Südzucker

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ah

Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

DatumRatingAnalyst
16.10.2025Südzucker HoldWarburg Research
10.10.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
10.10.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
09.10.2025Südzucker HoldWarburg Research
09.09.2025Südzucker HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
18.04.2024Südzucker KaufenDZ BANK
22.02.2024Südzucker KaufenDZ BANK
17.01.2024Südzucker KaufenDZ BANK
11.01.2024Südzucker BuyWarburg Research
20.12.2023Südzucker BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
16.10.2025Südzucker HoldWarburg Research
10.10.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
09.10.2025Südzucker HoldWarburg Research
09.09.2025Südzucker HoldWarburg Research
22.08.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.10.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
14.07.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
21.05.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
21.05.2025Südzucker UnderweightBarclays Capital
14.01.2025Südzucker SellWarburg Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Südzucker AG (Suedzucker AG) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen