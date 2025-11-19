Südzucker Aktie News: Südzucker am Vormittag gefragt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Südzucker gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Südzucker-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 9,39 EUR nach oben.

Um 09:00 Uhr konnte die Aktie von Südzucker zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 9,39 EUR. Der Kurs der Südzucker-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 9,39 EUR zu. Bei 9,39 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 103 Südzucker-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2025 markierte das Papier bei 12,04 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 28,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 9,22 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,180 EUR, nach 0,200 EUR im Jahr 2025. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Südzucker-Aktie bei 10,20 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Südzucker am 09.10.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,05 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 19,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 13.01.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Südzucker möglicherweise am 14.01.2027 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Südzucker 2026 einen Verlust in Höhe von -0,044 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie

So schätzen die Analysten die Südzucker-Aktie im Oktober 2025 ein

Südzucker-Aktie legt zu: Niedrige Preise belasten - Ausblick bestätigt

Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert