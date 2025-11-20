DAX23.499 +1,5%Est505.622 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,9%Nas23.105 +2,4%Bitcoin78.526 -0,8%Euro1,1524 -0,1%Öl64,17 +0,8%Gold4.088 +0,2%
Notierung im Blick

Südzucker Aktie News: Südzucker am Nachmittag mit Abschlägen

20.11.25 16:09 Uhr
Südzucker Aktie News: Südzucker am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Südzucker gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Südzucker gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 9,41 EUR abwärts.

Die Südzucker-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,8 Prozent auf 9,41 EUR nach. Im Tief verlor die Südzucker-Aktie bis auf 9,37 EUR. Bei 9,52 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 24.496 Südzucker-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,04 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der Südzucker-Aktie. Am 09.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,22 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 1,97 Prozent könnte die Südzucker-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Südzucker-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,180 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Südzucker 0,200 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,20 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Südzucker am 09.10.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 19,48 Prozent auf 2,05 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Südzucker 2,54 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Südzucker am 13.01.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 14.01.2027.

In der Südzucker-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,044 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

