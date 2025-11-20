Südzucker Aktie News: Südzucker am Mittag mit KursVerlusten

Blick auf Südzucker-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Südzucker. Die Südzucker-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 9,45 EUR abwärts.

Um 11:37 Uhr rutschte die Südzucker-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 9,45 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Südzucker-Aktie bis auf 9,42 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,52 EUR. Zuletzt wechselten 13.620 Südzucker-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,04 EUR erreichte der Titel am 25.04.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Südzucker-Aktie ist somit 27,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 9,22 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Südzucker-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,180 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,20 EUR je Südzucker-Aktie an.

Am 09.10.2025 legte Südzucker die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 19,48 Prozent auf 2,05 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Südzucker wird am 13.01.2026 gerechnet. Südzucker dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 14.01.2027 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,044 EUR je Aktie in den Südzucker-Büchern.

Redaktion finanzen.net

