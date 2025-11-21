Südzucker Aktie News: Südzucker am Mittag gesucht

Notierung im Fokus

Die Aktie von Südzucker gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Südzucker legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 9,44 EUR.

Das Papier von Südzucker konnte um 11:45 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 9,44 EUR. Kurzfristig markierte die Südzucker-Aktie bei 9,47 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 9,34 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20.463 Südzucker-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,04 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,22 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Südzucker-Aktie.

Für Südzucker-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,180 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,20 EUR.

Südzucker ließ sich am 09.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Südzucker ein Ergebnis je Aktie von 0,25 EUR vermeldet. Umsatzseitig standen 2,05 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 19,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Südzucker 2,54 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.01.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 14.01.2027.

2026 dürfte Südzucker einen Verlust von -0,044 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

