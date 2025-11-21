Südzucker Aktie News: Südzucker präsentiert sich am Vormittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Südzucker. Die Südzucker-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 9,44 EUR.
Um 09:04 Uhr sprang die Südzucker-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 9,44 EUR zu. Die Südzucker-Aktie legte bis auf 9,44 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,34 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.398 Südzucker-Aktien.
Am 25.04.2025 markierte das Papier bei 12,04 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Südzucker-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.10.2025 bei 9,22 EUR. Abschläge von 2,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem Südzucker seine Aktionäre 2025 mit 0,200 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,20 EUR je Südzucker-Aktie aus.
Am 09.10.2025 legte Südzucker die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,20 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,25 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 19,48 Prozent auf 2,05 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Südzucker am 13.01.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Südzucker-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 14.01.2027.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,044 EUR je Südzucker-Aktie belaufen.
