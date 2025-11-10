DAX23.942 +1,6%Est505.654 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,47 +4,7%Nas23.005 -0,2%Bitcoin91.755 +1,1%Euro1,1560 ±0,0%Öl63,71 ±0,0%Gold4.079 +2,0%
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) tendiert am Montagmittag nordwärts

10.11.25 12:04 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Aramco (Saudi Aramco). Zuletzt ging es für das Aramco (Saudi Aramco)-Papier aufwärts. Im SAU-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 25,74 SAR.

Um 11:49 Uhr wies die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie Gewinne aus. In der SAU-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 25,74 SAR nach oben. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie legte bis auf 25,76 SAR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum SAU-Handelsstart notierte das Papier bei 25,68 SAR. Zuletzt stieg das SAU-Volumen auf 4.953.867 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien.

Am 19.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 29,00 SAR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.09.2025 bei 23,04 SAR. Abschläge von 10,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,78 SAR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,32 SAR ausgeschüttet werden.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Aramco (Saudi Aramco) am 04.11.2025. Es stand ein EPS von 0,40 SAR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Aramco (Saudi Aramco) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,40 SAR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,00 Prozent auf 418,16 Mrd. SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 464,63 Mrd. SAR in den Büchern gestanden.

Am 10.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Aramco (Saudi Aramco) veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Aramco (Saudi Aramco)-Anleger Experten zufolge am 08.03.2027 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,53 SAR je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images

