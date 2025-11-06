Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) tendiert am Vormittag um Nulllinie

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Bei der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SAU-Handel hat das Papier einen Wert von 25,60 SAR.

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie notierte im SAU-Handel um 09:07 Uhr bei 25,60 SAR und damit auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie sogar auf 25,66 SAR. Die Abwärtsbewegung der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ging bis auf 25,58 SAR. Bei 25,60 SAR startete der Titel in den SAU-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SAU-Handel 1.488.587 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien.

Am 19.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,00 SAR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie derzeit noch 13,28 Prozent Luft nach oben. Am 11.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,04 SAR ab. Mit Abgaben von 10,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Aramco (Saudi Aramco)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,32 SAR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Aramco (Saudi Aramco) 1,78 SAR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Aramco (Saudi Aramco) am 05.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,35 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,40 SAR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Aramco (Saudi Aramco) mit einem Umsatz von insgesamt 407,14 Mrd. SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 464,63 Mrd. SAR erwirtschaftet worden waren, um 12,37 Prozent verringert.

Die Aramco (Saudi Aramco)-Bilanz für Q4 2025 wird am 10.03.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Aramco (Saudi Aramco)-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 10.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Aramco (Saudi Aramco) ein EPS in Höhe von 1,53 SAR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Aramco (Saudi Aramco)-Aktie

Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Erste Schätzungen: Aramco (Saudi Aramco) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) präsentiert Quartalsergebnisse