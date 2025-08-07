DAX24.198 -0,3%ESt505.443 -0,5%Top 10 Crypto15,81 -2,4%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.279 -0,8%Euro1,1647 ±-0,0%Öl67,19 +0,2%Gold3.334 -0,4%
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Donnerstagmittag mit roter Tendenz

21.08.25 12:06 Uhr
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Donnerstagmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Die Aktie verlor zuletzt in der SAU-Sitzung 0,8 Prozent auf 23,69 SAR.

Um 11:49 Uhr ging es für die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie nach unten. Im SAU-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 23,69 SAR. In der Spitze fiel die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 23,62 SAR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,88 SAR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.884.637 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.12.2024 auf bis zu 29,00 SAR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,41 Prozent könnte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 21.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,62 SAR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,30 Prozent.

Nach 1,78 SAR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,33 SAR je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Aramco (Saudi Aramco) am 05.08.2025. Aramco (Saudi Aramco) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,35 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,44 SAR je Aktie gewesen. Aramco (Saudi Aramco) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 407,14 Mrd. SAR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 13,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 470,61 Mrd. SAR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 10.11.2026.

In der Aramco (Saudi Aramco)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,50 SAR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

