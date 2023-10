Arbor Metals Aktie News: Arbor Metals am Mittag schwächer

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Arbor Metals. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 4,3 Prozent auf 1,23 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 12:02 Uhr fiel die Arbor Metals-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 4,3 Prozent auf 1,23 EUR ab. In der Spitze fiel die Arbor Metals-Aktie bis auf 1,23 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,28 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 286.657 Arbor Metals-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.08.2023 bei 2,55 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 107,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,83 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,36 Prozent.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Arbor Metals am 05.03.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Arbor Metals-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 11.03.2025.

Redaktion finanzen.net