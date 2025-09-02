DAX23.595 +0,5%ESt505.325 +0,6%Top 10 Crypto15,80 -0,2%Dow45.058 -0,5%Nas21.400 +0,6%Bitcoin96.015 +0,5%Euro1,1658 +0,1%Öl67,48 -2,3%Gold3.564 +0,9%
Aktienkurs im Fokus

Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm tendiert am Mittwochabend tiefer

03.09.25 20:24 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Arm. Die Arm-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 131,45 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Arm Holdings
112,80 EUR -2,20 EUR -1,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Arm-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:06 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 131,45 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Arm-Aktie bisher bei 131,45 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 133,79 USD. Von der Arm-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 377.698 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 23.01.2025 auf bis zu 182,88 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,13 Prozent könnte die Arm-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 80,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Arm-Aktie ist somit 39,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Arm-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Arm gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,21 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,14 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,05 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 939,00 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,68 USD je Aktie in den Arm-Büchern.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Arm und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

