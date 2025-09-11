Freundlicher Handel: NASDAQ 100 am Freitagmittag stärker
Der NASDAQ 100 gewinnt am Freitag an Wert.
Werte in diesem Artikel
Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0,35 Prozent höher bei 24.077,72 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0,159 Prozent stärker bei 24.030,77 Punkten, nach 23.992,56 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 23.983,63 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24.094,69 Zählern.
So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1,34 Prozent. Vor einem Monat, am 12.08.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 23.839,20 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 12.06.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 21.913,32 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 12.09.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 19.423,07 Punkten auf.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 14,79 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 24.094,69 Punkten. Bei 16.542,20 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100
Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Warner Bros Discovery (+ 13,45 Prozent auf 18,35 USD), Tesla (+ 5,62 Prozent auf 389,52 USD), Micron Technology (+ 3,96 Prozent auf 156,53 USD), Enphase Energy (+ 2,79 Prozent auf 38,36 USD) und Microsoft (+ 1,98 Prozent auf 510,95 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Lululemon Athletica (-3,05 Prozent auf 160,72 USD), Old Dominion Freight Line (-2,65 Prozent auf 145,44 USD), Cadence Design Systems (-2,62 Prozent auf 345,40 USD), eBay (-2,54 Prozent auf 90,11 USD) und Arm (-2,51 Prozent auf 150,81 USD).
Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Warner Bros Discovery-Aktie. 21.777.972 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,669 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,20 erwartet. The Kraft Heinz Company lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,04 Prozent.
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:51
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|28.08.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|28.08.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.04.2017
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.2017
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.2017
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.2016
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.2011
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
