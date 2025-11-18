NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Nachmittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Das Papier von NVIDIA gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,8 Prozent auf 181,40 USD abwärts.

Die NVIDIA-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,8 Prozent auf 181,40 USD. Zwischenzeitlich weitete die NVIDIA-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 181,01 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 183,24 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten NVIDIA-Aktien beläuft sich auf 8.611.394 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (212,15 USD) erklomm das Papier am 30.10.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 16,95 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 86,63 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 52,24 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 0,030 USD an NVIDIA-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,040 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 207,14 USD an.

Am 27.08.2025 hat NVIDIA die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,08 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,67 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 55,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 46,74 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 30,04 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte NVIDIA am 19.11.2025 präsentieren. Am 25.11.2026 wird NVIDIA schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NVIDIA-Aktie in Höhe von 4,56 USD im Jahr 2026 aus.

