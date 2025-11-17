NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken NVIDIA am Nachmittag ins Minus

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Der NVIDIA-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 188,88 USD.

Die NVIDIA-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 0,7 Prozent auf 188,88 USD nach. Zwischenzeitlich weitete die NVIDIA-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 184,93 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 185,87 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.028.921 NVIDIA-Aktien.

Bei einem Wert von 212,15 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NVIDIA-Aktie somit 10,97 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 86,63 USD. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 118,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten NVIDIA-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,030 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,040 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 207,14 USD für die NVIDIA-Aktie aus.

Am 27.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NVIDIA 0,67 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 55,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 46,74 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 30,04 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.11.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 25.11.2026 erwartet.

In der NVIDIA-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,55 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Tesla-Aktie vor Superzyklus? Was die Aktie des E-Autopioniers 2026 antreiben könnte

Wie die Corning-Aktie vom NVIDIA-Boom profitiert - und den Chiphersteller in den Schatten stellt

Aktien von NVIDIA, Palantir, Meta und Co. uneins: Burry wirft Tech-Konzernen Betrug vor - Fonds geschlossen