NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 letztendlich im Plus

NASDAQ 100-Kursentwicklung

Der NASDAQ 100 zeigte schlussendlich eine positive Tendenz.

Der NASDAQ 100 kletterte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0,95 Prozent auf 24.454,89 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,815 Prozent fester bei 24.421,21 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 24.223,69 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 24.554,52 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24.347,54 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ 100 bereits um 1,14 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 18.08.2025, den Stand von 23.713,76 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 18.06.2025, bei 21.719,69 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.09.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 19.344,49 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 16,59 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 24.554,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.542,20 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Intel (+ 22,77 Prozent auf 30,57 USD), Synopsys (+ 12,86 Prozent auf 480,11 USD), CrowdStrike (+ 12,82 Prozent auf 502,63 USD), Applied Materials (+ 6,53 Prozent auf 189,76 USD) und ASML (+ 6,37 Prozent auf 927,80 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Arm (-4,45 Prozent auf 146,54 USD), Monster Beverage (-2,83 Prozent auf 64,64 USD), Copart (-2,49 Prozent auf 45,46 USD), Comcast (-2,44 Prozent auf 31,64 USD) und Charter A (-2,18 Prozent auf 262,17 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 111.744.120 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,603 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Die Charter A-Aktie verzeichnet mit 7,29 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 6,22 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

