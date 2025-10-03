DAX24.369 -0,2%Est505.649 +0,1%MSCI World4.347 +0,5%Top 10 Crypto16,59 +0,8%Nas22.861 +0,1%Bitcoin102.453 -0,4%Euro1,1739 +0,2%Öl64,71 +0,6%Gold3.880 +0,6%
Arm im Fokus

Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm reagiert am Freitagnachmittag positiv

03.10.25 16:10 Uhr
Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm reagiert am Freitagnachmittag positiv

Die Aktie von Arm gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Arm-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 153,33 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Arm Holdings
130,00 EUR -0,20 EUR -0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 153,33 USD zu. Bei 154,54 USD markierte die Arm-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 152,88 USD. Der Tagesumsatz der Arm-Aktie belief sich zuletzt auf 159.105 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (182,88 USD) erklomm das Papier am 23.01.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Arm-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 80,00 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 47,82 Prozent könnte die Arm-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Arm-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Arm am 30.07.2025. Das EPS belief sich auf 0,12 USD gegenüber 0,21 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 1,05 Mrd. USD gegenüber 939,00 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Arm wird am 05.11.2025 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,68 USD je Aktie in den Arm-Büchern.

Redaktion finanzen.net

