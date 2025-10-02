Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm zeigt sich am Donnerstagabend freundlich
Die Aktie von Arm gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Arm-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 151,57 USD.
Um 20:08 Uhr wies die Arm-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 151,57 USD nach oben. Der Kurs der Arm-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 152,25 USD zu. Bei 151,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 513.033 Arm-Aktien den Besitzer.
Am 23.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 182,88 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 80,00 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 47,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Arm-Aktie.
Am 30.07.2025 äußerte sich Arm zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 USD. Im Vorjahresviertel hatte Arm 0,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,14 Prozent auf 1,05 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 939,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Arm Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.
In der Arm-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,68 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
