DAX24.423 +1,3%Est505.646 +1,2%MSCI World4.328 +0,1%Top 10 Crypto16,58 +1,7%Nas22.844 +0,4%Bitcoin103.015 +2,1%Euro1,1717 -0,1%Öl64,25 -1,8%Gold3.856 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Plug Power A1JA81 Bayer BAY001 Alibaba A117ME HENSOLDT HAG000 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 thyssenkrupp 750000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich kräftig im Plus -- US-Börsen fester -- Tesla meldet Rekord-Auslieferungen -- BioNTech, DroneShield, Siemens Energy, Novo Nordisk, BYD, Rüstungsaktien, Wolfspeed, Stellantis im Fokus
Top News
Tesla-Aktie im Fokus: Hacker deckt auf - So abgespeckt wird Teslas neuer Model Y Tesla-Aktie im Fokus: Hacker deckt auf - So abgespeckt wird Teslas neuer Model Y
Warum der Euro zum Dollar fällt Warum der Euro zum Dollar fällt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Notierung im Fokus

Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm zeigt sich am Donnerstagabend freundlich

02.10.25 20:24 Uhr
Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm zeigt sich am Donnerstagabend freundlich

Die Aktie von Arm gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Arm-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 151,57 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Arm Holdings
130,20 EUR 8,20 EUR 6,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr wies die Arm-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 151,57 USD nach oben. Der Kurs der Arm-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 152,25 USD zu. Bei 151,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 513.033 Arm-Aktien den Besitzer.

Am 23.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 182,88 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 80,00 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 47,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Arm-Aktie.

Am 30.07.2025 äußerte sich Arm zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 USD. Im Vorjahresviertel hatte Arm 0,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,14 Prozent auf 1,05 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 939,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Arm Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.

In der Arm-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,68 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Arm-Aktie

QUALCOMM gewinnt vor Gericht im Lizenzstreit gegen Arm - So reagieren die Aktien

NVIDIA-Portfolio im Fokus: In diese Aktien hat der KI-Gigant im zweiten Quartal 2025 investiert

Insider der SoftBank-Aktie offenbaren: Milliarden-IPO der Bezahl-App PayPay wohl noch 2025 geplant

In eigener Sache

Übrigens: Arm und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Arm

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Arm

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

Nachrichten zu Arm Holdings

DatumMeistgelesen
Wer­bung