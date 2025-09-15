Asante Gold gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Werte in diesem Artikel
Asante Gold hat am 15.09.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2025 abgelaufen war.
Das EPS lag bei -0,16 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,070 CAD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,89 Prozent auf 138,5 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 155,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Asante Gold
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Asante Gold
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Asante Gold Corporation
Analysen zu Asante Gold Corporation
Keine Analysen gefunden.