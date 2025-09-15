Asante Gold gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Asante Gold hat am 15.09.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,16 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,070 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,89 Prozent auf 138,5 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 155,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net