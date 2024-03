ASML NV Aktie News: STOXX 50 Aktie ASML NV verbilligt sich am Vormittag

So bewegt sich ASML NV

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von ASML NV. Die ASML NV-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 892,80 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die ASML NV-Aktie notierte um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 892,80 EUR. In der Spitze fiel die ASML NV-Aktie bis auf 888,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 911,80 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 3.106 ASML NV-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.03.2024 bei 967,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ASML NV-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 535,00 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die ASML NV-Aktie mit einem Verlust von 40,08 Prozent wieder erreichen.

Für ASML NV-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,79 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 898,75 EUR.

Am 24.01.2024 legte ASML NV die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,21 EUR, nach 4,60 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ASML NV in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.237,00 EUR im Vergleich zu 6.430,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.04.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können ASML NV-Anleger Experten zufolge am 16.04.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 18,87 EUR je ASML NV-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ASML NV-Aktie

"Perfekte Aktien"-Liste: NVIDIA und Meta gehören dazu - ebenso wie diese brandneue Aktie

EURO STOXX 50-Papier ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML NV von vor 10 Jahren eingefahren

Stärkere Performance als Magnificent Seven: Europäischer Aktienmarkt glänzt mit GRANOLAS