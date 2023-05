ASML NV Aktie News: STOXX 50 Aktie ASML NV am Montagmittag mit roter Tendenz

Die ASML NV-Aktie wies um 11:59 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 683,90 EUR abwärts. Die ASML NV-Aktie gab in der Spitze bis auf 670,10 EUR nach. Bei 680,10 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.110 ASML NV-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 690,90 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,02 Prozent hinzugewinnen. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 376,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der ASML NV-Aktie liegt somit 81,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 712,27 EUR je ASML NV-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte ASML NV am 19.04.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,96 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ASML NV ein EPS von 1,73 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 6.746,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ASML NV 3.534,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte ASML NV am 19.07.2023 präsentieren. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte ASML NV möglicherweise am 17.07.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass ASML NV ein EPS in Höhe von 18,81 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ASML NV-Aktie

Infineon-Aktie & Co: Investitionspläne in Japan treiben Chip-Branche an

April 2023: So schätzen Experten die ASML NV-Aktie ein

Infineon-Aktie gibt nach: Weitere Chipausrüster unter Druck

Ausgewählte Hebelprodukte auf ASML NV Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ASML NV Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ASML NV

Bildquellen: ASML