Astrazeneca investiert 360 Mio USD in Produktionsanlage in Dublin

Aktien in diesem Artikel

Von Jaime Llinares Taboada

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Pharmakonzern Astrazeneca investiert 360 Millionen US-Dollar in eine Produktionsanlage in Irland. Wie die Gesellschaft mitteilte, soll die Anlage zur Herstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen für kleine Moleküle in der Nähe von Dublin entstehen. So werde man sicherstellen, dass das Versorgungsnetz für künftiges Wachstum gerüstet sei. In dem Werk sollen 100 Arbeitsplätze direkt entstehen und weitere indirekt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr/uxd

(END) Dow Jones Newswires

September 21, 2021 02:44 ET (06:44 GMT)