DAX23.347 +0,1%ESt505.367 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow46.060 +0,7%Nas22.219 -0,5%Bitcoin97.743 -0,6%Euro1,1848 -0,1%Öl68,23 -0,4%Gold3.684 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F thyssenkrupp 750000 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Alibaba A117ME Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Entscheid am Abend: DAX schließt stabil -- China verbietet NVIDIA-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, BioNTech, Alibaba, Deutsche Bank, Palantir, Eli Lilly im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie verliert: China untersagt heimischen Unternehmen wohl den Kauf von KI-Chips des US-Chipriesen NVIDIA-Aktie verliert: China untersagt heimischen Unternehmen wohl den Kauf von KI-Chips des US-Chipriesen
Cipher Mining - Bitcoin-Rally sorgt für kräftige Zugewinne! Cipher Mining - Bitcoin-Rally sorgt für kräftige Zugewinne!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktie im Fokus

Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Nachmittag in Grün

17.09.25 16:13 Uhr
Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Nachmittag in Grün

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Atlassian. Die Atlassian-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 174,02 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Atlassian
144,58 EUR -2,50 EUR -1,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr sprang die Atlassian-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 174,02 USD zu. Der Kurs der Atlassian-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 175,70 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 172,99 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 42.082 Atlassian-Aktien.

Am 11.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 325,94 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Atlassian-Aktie mit einem Kursplus von 87,30 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 154,19 USD. Dieser Wert wurde am 18.09.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 11,40 Prozent würde die Atlassian-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Atlassian am 07.08.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,09 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,76 USD je Aktie gewesen. Atlassian hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,38 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,13 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,26 USD je Atlassian-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Atlassian-Aktie

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100-Anleger treten zum Handelsstart den Rückzug an

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 letztendlich mit Gewinnen

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 im Plus

In eigener Sache

Übrigens: Atlassian und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Atlassian

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Atlassian

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Atlassian

DatumMeistgelesen
Wer­bung