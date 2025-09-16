Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Nachmittag in Grün

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Atlassian. Die Atlassian-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 174,02 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Atlassian-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 174,02 USD zu. Der Kurs der Atlassian-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 175,70 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 172,99 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 42.082 Atlassian-Aktien.

Am 11.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 325,94 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Atlassian-Aktie mit einem Kursplus von 87,30 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 154,19 USD. Dieser Wert wurde am 18.09.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 11,40 Prozent würde die Atlassian-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Atlassian am 07.08.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,09 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,76 USD je Aktie gewesen. Atlassian hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,38 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,13 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,26 USD je Atlassian-Aktie belaufen.

