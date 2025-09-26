Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Montagabend mit KursVerlusten

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Atlassian. Die Atlassian-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 166,14 USD nach.

Die Atlassian-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 166,14 USD. Bei 165,56 USD markierte die Atlassian-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 168,10 USD. Bisher wurden heute 318.292 Atlassian-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 325,94 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.02.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 96,18 Prozent. Am 02.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 155,37 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 07.08.2025 lud Atlassian zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,09 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Atlassian ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,76 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Atlassian im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,38 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,13 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Atlassian dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Atlassian-Gewinn in Höhe von 4,26 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

