Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian schiebt sich am Montagnachmittag vor

So bewegt sich Atlassian

Die Aktie von Atlassian gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 167,79 USD zu.

Das Papier von Atlassian legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 167,79 USD. Die Atlassian-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 168,43 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 168,10 USD. Von der Atlassian-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 60.947 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 325,94 USD erreichte der Titel am 11.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 94,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 155,37 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Atlassian-Aktie derzeit noch 7,40 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Atlassian 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Atlassian veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie lag bei -0,09 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,76 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,38 Mrd. USD – ein Plus von 22,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Atlassian 1,13 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Atlassian am 30.10.2025 präsentieren.

In der Atlassian-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,26 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

