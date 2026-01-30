DAX24.539 +0,9%Est505.948 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,75 +0,5%Nas23.462 -0,9%Bitcoin70.764 -0,3%Euro1,1861 ±0,0%Öl70,69 -0,2%Gold4.865 -9,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 adidas A1EWWW Siemens Energy ENER6Y Apple 865985 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F ASTA Energy Solutions A4214T Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht fester ins Wochenende -- US-Börsen letztlich in Rot -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk, NVIDIA, Gold und Silber im Fokus
Top News
PIMCO Income: Stabilität durch Qualitätsanleihen PIMCO Income: Stabilität durch Qualitätsanleihen
TINA-Strategie im Fokus: Was steckt hinter dem There is no Alternative-Investmentansatz? TINA-Strategie im Fokus: Was steckt hinter dem There is no Alternative-Investmentansatz?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Atomic Minerals vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

31.01.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Atomic Minerals Corporation Registered Shs
0,07 EUR -0,01 EUR -14,37%
Charts|News|Analysen

Atomic Minerals lud am 29.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Atomic Minerals -0,020 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Atomic Minerals

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Atomic Minerals

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Atomic Minerals Corporation Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung