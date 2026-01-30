Atomic Minerals vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
31.01.26 06:35 Uhr
Atomic Minerals lud am 29.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Atomic Minerals -0,020 CAD je Aktie generiert.
