ATX Prime aktuell: ATX Prime letztendlich freundlich

Index-Performance

Zum Handelsschluss zeigten sich die Börsianer in Wien optimistisch.

Am Freitag tendierte der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich 0,35 Prozent fester bei 1.642,85 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,015 Prozent tiefer bei 1.636,96 Punkten in den Freitagshandel, nach 1.637,20 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1.636,91 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 1.646,22 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der ATX Prime bereits um 2,15 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 17.10.2023, einen Stand von 1.583,57 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor drei Monaten, am 17.08.2023, bei 1.585,51 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.11.2022, lag der ATX Prime noch bei 1.592,31 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 gewann der Index bereits um 3,73 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 1.789,53 Punkten. 1.513,39 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Marinomed Biotech (+ 5,41 Prozent auf 39,00 EUR), voestalpine (+ 3,23 Prozent auf 26,20 EUR), Semperit (+ 2,84 Prozent auf 14,50 EUR), Palfinger (+ 2,64 Prozent auf 23,30 EUR) und Telekom Austria (+ 1,76 Prozent auf 6,94 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen CA Immobilien (-5,36 Prozent auf 30,00 EUR), Rosenbauer (-1,95 Prozent auf 30,20 EUR), Frequentis (-1,72 Prozent auf 28,50 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,69 Prozent auf 116,00 EUR) und IMMOFINANZ (-1,29 Prozent auf 18,32 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Aktuell weist die CA Immobilien-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 645.680 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 29,426 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien

Unter den ATX Prime-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie mit 2,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,34 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net