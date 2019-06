Analysten: Dieser Amazon-Konkurrent kann mit dem Handelsriesen mithalten

Shopify auf Erfolgskurs

Vergangene Woche stellte der kanadische Softwareentwickler Shopify sein "Shopper Fulfillment Network" vor. Der Online-Händler will es mit Hilfe des neuen Service, mit der Lieferzeit von Amazon aufnehmen. Das Unternehmen aus Ottawa hat sich darauf spezialisiert, vor allem kleineren Unternehmen beim Erstellen einer Website und dem Absatz über verschiedene Kanäle zu ermöglichen. Im Zuge der neuen Markteinführung werden nun Lagerhäuser in verschiedenen Teilen der USA und Kanadas erworben und so wird Drittanbietern ermöglicht, ihren Kunden eine mit Amazon konkurrenzfähige Lieferzeit anzubieten. Denn ähnlich wie Amazon im Laufe der Jahre sein Netzwerk aufgebaut hat, um den zweitägigen und mittlerweile sogar eintägigen Versand von Amazon Prime zu unterstützen, soll auch das Shopify Fulfillment Network wachsen.

Analysten loben neuen Shopify-Service

Auch die Analysten der Wall Street haben das Potenzial des aufstrebenden Unternehmens erkannt und die schon vorher gut laufende Shopify-Aktie machte in der vergangenen Woche nochmal einen Sprung um 7 Prozent. Die Barclays-Bank gab in einer Kundenmitteilung bekannt, dass für sie der Startschuss für ein erfolgreiches Unternehmen mit dem Ausbau der Auslieferungszentren gefallen sei und die Bank passte ihr Kursziel daraufhin von 225 auf 310 US-Dollar an. Auch die Analysten von Rosenblatt und Summit Insights äußerten sich positiv über Shopify und erhöhten ihre Kursziele. Von Summit Insight wurde Shopify sogar als "Amazon-Alternative" bezeichnet und als Problemlöser für den "schlimmsten Alptraum der Händler". Lediglich Goldman Sachs gab ein neutrales Rating ab. Die Investmentbank bleibt bezüglich einer Kurserhöhung vorsichtig, merkt aber an, dass der neue Service von Shopify eine wichtige Weiterentwicklung im Wettbewerbskampf mit Amazon sein könnte.

Weiße Kennzeichnung für Produkte

Viele Händler äußern immer wieder Bedenken bezüglich der Zusammenarbeit mit dem Online-Riesen Amazon. Besonders fürchten sie Amazon White oder auch die "weiße Kennzeichnung". Weiße Kennzeichnung heißt es, wenn ein Unternehmen Waren unter seiner eigenen Marke verkauft aber das ursprüngliche Logo oder die Marke entfernt. Einige Händler fühlen sich nicht wohl bei dem Gedanken, auf der Amazon-Plattform ihre Geschäfte zu tätigen, wenn Amazon White ihr eigenes Produkt als Konkurrenzprodukt auszeichnen könnte. Shopify hat die Chance mit dem neuen System eine transparentere Alternative zu bieten und den Händlern zu ermöglichen, ihre Produkte zu schützen und ihre Unabhängigkeit mehr zu wahren. Die Entwicklungen zeigen, dass für den Erfolgskurs des kanadischen Unternehmens ein wandelbarer Markt vorhanden ist und Shopify im Wettbewerb mit Amazon immer mehr Konkurrenzfähigkeit beweist.

