Next Day Delivery: Amazon stockt seine Flugzeug-Flotte auf

Wie kürzlich bekannt wurde, erweitert Amazon seinen nationalen Luftfrachtbetrieb Amazon Air (ehemals Prime Air). So soll die bereits geleaste Flotte um mehrere Jets aufgestockt werden, um die bestehenden Distributionszentren zu verbinden und die Reichweite des Next Day Delivery-Angebots zu erweitern, wie der Handelsgigant vergangene Woche auf der Pariser Luftfahrtausstellung bekannt gab. Bis 2021 soll das Luftfrachtnetz um mehr als ein Viertel auf 70 Flugzeuge vergrößert werden, nachdem Amazon mit GE Capital Aviation Services (GECAS), dem Leasingunternehmen für Flugzeuge unter der Muttergesellschaft General Electric, einen Vertrag über die Anmietung von 15 Boeing 737-800 Flugzeugen unterzeichnet hat.

"Diese neuen Flugzeuge schaffen zusätzliche Kapazitäten für Amazon Air und bauen auf der Investition in unser Prime Free One-Day-Programm auf", erklärte Dave Clark, Senior Vice President of Worldwide Operations bei Amazon. "Bis 2021 wird Amazon Air über ein Portfolio von 70 Flugzeugen verfügen, die in unserem eigenen Flugnetz fliegen."

Take a look inside one of Amazon’s newest aircrafts currently on display at the Paris Air Show. This aircraft, plus the additional 15 announced today, will expand fast, free shipping for Prime customers in the U.S. ✈️ #PAS19 pic.twitter.com/teXCQ2hArU