NYSE-Titel Pinterest-Aktie mit Kurssprung: Pinterest will Aktien zurückkaufen - stärkeres Wachstum erwartet

Der Online-Dienst Pinterest hat ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt.

Pinterest kündigt Aktienrückkauf an

Auf seinem ersten Investorentag kündigte der Online-Service Pinterest an, Aktien im Milliardenwert zurückkaufen zu wollen. Im Rahmen des Programms will die Konzernführung unter CEO Bill Ready Stammaktien der Klasse A im Wert von bis zu einer Milliarde US-Dollar zurückkaufen, wie das Unternehmen gegenüber seinen Aktionären erklärte. Damit will der Tech-Konzern gegen eine mögliche Verwässerung der Anteile vorgehen.

Nach Wachstumsflaute 2022 und 2023: Pinterest blickt optimistisch in die Zukunft

Darüber hinaus rechnet Pinterest in den kommenden drei bis fünf Jahren mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate im mittleren bis hohen Zehnerbereich, wie "MarketWatch" berichtet. In den Geschäftsjahren 2022 und 2023 kam es noch zu einer Verlangsamung des Umsatzwachstums, dies soll nun aber der Vergangenheit angehören.

Kooperationen mit Salesforce und Adobe

Um das eigene Wachstum anzutreiben, will der Konzern außerdem neue Tools einführen. Zu diesen zählen etwa Integrationen für die Commerce Cloud von Salesforce und die Commerce-Anwendungen von Adobe. Auch ein Engagement im KI-Bereich werde diskutiert, so MarketWatch weiter. Im Rahmen des Investorentags wurde außerdem der ehemalige eBay-Finanz- und Interimschef Scott Schenkel in den Vorstand des sozialen Netzwerks berufen.

So reagiert die Pinterest-Aktie

Die Neuigkeiten kamen unter Wall Street-Experten gut an. Analysten der Citigroup und von D.A. Davidson sprachen laut "CNBC" Kaufempfehlungen für die Pinterest-Aktie aus und stockten ihre Kursziele auf. Und auch am Aktienmarkt werden die Neuigkeiten um den Aktienrückkauf positiv aufgenommen. Im NYSE-Handel gewinnt die Pinterest-Aktie zeitweise 5,49 Prozent auf 27,65 US-Dollar. Seit Jahresbeginn legte das Papier bereits um 7,95 Prozent zu.

