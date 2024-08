Aufschläge in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Gewinne

Index-Performance im Fokus

Der DAX machte schlussendlich Gewinne.

Am Freitag sprang der DAX via XETRA letztendlich um 0,80 Prozent auf 18.328,85 Punkte an. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,724 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,290 Prozent höher bei 18.236,02 Punkten in den Freitagshandel, nach 18.183,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 18.344,22 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18.226,60 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 3,06 Prozent. Vor einem Monat, am 16.07.2024, wurde der DAX mit 18.518,03 Punkten berechnet. Der DAX wies vor drei Monaten, am 16.05.2024, einen Stand von 18.738,81 Punkten auf. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 16.08.2023, den Wert von 15.789,45 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 9,30 Prozent. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 18.892,92 Punkten. 16.345,02 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Bayer (+ 10,37 Prozent auf 29,00 EUR), EON SE (+ 1,92 Prozent auf 12,22 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,88 Prozent auf 461,30 EUR), Covestro (+ 1,68 Prozent auf 54,60 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,67 Prozent auf 14,04 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Merck (-1,30 Prozent auf 167,55 EUR), adidas (-0,64 Prozent auf 217,00 EUR), Continental (-0,44 Prozent auf 59,24 EUR), Infineon (-0,36 Prozent auf 31,55 EUR) und Brenntag SE (-0,35 Prozent auf 63,24 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. 12.456.644 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 224,061 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,49 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,85 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net