Aufschläge in New York: NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag mit positivem Vorzeichen

Kursentwicklung

Der NASDAQ Composite performt am Nachmittag positiv.

Am Dienstag verbucht der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ ein Plus in Höhe von 1,81 Prozent auf 16.157,73 Punkte. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 1,32 Prozent höher bei 16.079,94 Punkten, nach 15.870,90 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 16.038,73 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16.410,56 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 17.784,05 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 22.01.2025, mit 20.009,34 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 22.04.2024, einen Stand von 15.451,31 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Minus von 16,20 Prozent zu Buche. 20.118,61 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.784,03 Punkten registriert.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Cumulus Media A (+ 17,22 Prozent auf 0,30 USD), AXT (+ 9,24 Prozent auf 1,30 USD), Strategy (+ 8,45 Prozent auf 344,61 USD), Cathay General Bancorp (+ 6,92 Prozent auf 41,27 USD) und Consumer Portfolio Services (+ 5,81 Prozent auf 8,56 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Volvo (B) (-3,98 Prozent auf 26,45 USD), FreightCar America (-3,01 Prozent auf 5,80 USD), BOK Financial (-2,53 Prozent auf 87,38 USD), Elbit Systems (-2,38 Prozent auf 375,82 USD) und Cogent Communications (-2,37 Prozent auf 50,28 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 24.905.289 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 2,522 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 4,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Alliance Resource Partners LP-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,40 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net