Aufschläge in New York: S&P 500 klettert zum Ende des Dienstagshandels

NYSE-Handel im Fokus

Der S&P 500 notierte am Abend im Plus.

Am Dienstag steht der S&P 500 via NYSE schlussendlich 1,91 Prozent im Plus bei 4.495,70 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 37,893 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 1,36 Prozent auf 4.471,47 Punkte an der Kurstafel, nach 4.411,55 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 4.458,97 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4.508,67 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, wurde der S&P 500 auf 4.327,78 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 14.08.2023, wies der S&P 500 einen Wert von 4.489,72 Punkten auf. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 14.11.2022, den Wert von 3.957,25 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 17,56 Prozent aufwärts. Bei 4.607,07 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Das Jahrestief beträgt hingegen 3.794,33 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Enphase Energy (+ 16,35 Prozent auf 91,39 USD), Lumen Technologies (+ 13,04 Prozent auf 1,30 USD), Alexandria Real Estate Equities (+ 11,67 Prozent auf 105,32 USD), Boston Properties (+ 10,70 Prozent auf 56,69 USD) und Hanesbrands (+ 10,64 Prozent auf 4,16 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen SVB Financial Group (-41,18 Prozent auf 0,02 USD), First Republic Bank (-40,00 Prozent auf 0,01 USD), McKesson (-3,57 Prozent auf 453,82 USD), CME Group A (-2,45 Prozent auf 211,76 USD) und Vertex Pharmaceuticals (-2,37 Prozent auf 369,95 USD) unter Druck.

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Im S&P 500 ist die Tesla-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 19.973.067 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,708 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick

Im S&P 500 präsentiert die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Organon Company-Aktie mit 10,15 Prozent 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net