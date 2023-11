US-Verbraucherpreise im Blick: DAX vorbörslich wenig bewegt -- Asiens Börsen fester -- RWE steigert Gewinn -- Nordex macht weniger Verlust -- P7S1 hofft auf Endspurt -- Conti, ENCAVIS, pbb im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Am deutschen Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag vorbörslich kaum verändert. Der DAX hatte am Vortag 0,73 Prozent auf 15.345,00 Einheiten zugelegt. Der TecDAX schloss bei 2.994,80 Punkten - ein Plus von 0,65 Prozent im Plus. Am Dienstag stehen in den USA die von der US-Notenbank genau beobachteten Verbraucherpreise an. Anleger erhoffen sich davon Hinweise auf das weitere Vorgehen der Fed sowie mögliche Zinserhöhungen oder gar -senkungen. "Die Börsen rechnen mit einem deutlichen Rückgang der Jahresrate. Sollte das so eintreten, würde sich die Zinsdiskussion endgültig von der Frage, ob die Fed noch einmal erhöht, wegbewegen", erklärte Thomas Altmann, Portfolio-Manager vom Vermögensverwalter QC Partners, laut der Deutschen Presse-Agentur. Im Vorfeld der Daten ist am Markt mit wenig Bewegung zu rechnen. Die Berichtssaison liefert noch einige Impulse: Am Morgen legten neben RWE auch Vitesco, K+S und pbb ihre Bilanzen offen.





Die europäischen Börsen stiegen zum Wochenbeginn leicht an. Der EURO STOXX 50 notierte zum Handelsstart am Montag knapp im Plus. Im weiteren Verlauf behielt er sein positives Vorzeichen und ging 0,83 Prozent höher bei 4.232,19 Zählern aus der Sitzung. Starke US-Vorgaben sorgten auch in Europa für eine leicht optimistische Stimmung am Markt. Dass Moody's den USA aber die Spitzenbonität entziehen könnte, wirkte hingegen etwas belastend. Neue Impulse dürfte in den kommenden Tagen die Fortsetzung der Bilanzsaison bringen. Zudem werden die europäischen Anleger die Entwicklung US-Teuerungsdaten - am Dienstag werden die Verbraucherpreise des Monats Oktober veröffentlicht - mit Argusaugen verfolgen.





An den US-Börsen war am Montag ein ruhiger Handel zu beobachten. Der Dow Jones Index verabschiedete sich mit einem Plus von 0,16 Prozent bei 34.337,14 Punkten aus dem Handel. Beim technologielastigen NASDAQ Composite ging es unterdessen um 0,22 Prozent auf 13.767,74 Punkte abwärts. Nach dem starken Wochenabschluss vom Freitag zeigte sich die Wall Street am Montag wenig bewegt. Für Bedenken auf Anlegerseite sorgte die Entscheidung der Ratingagentur Moody's, das "AAA"-Rating für die USA mit einem negativen Ausblick zu versehen. Grund war der erneut aufgeflammte Streit um den US-Haushalt. Die Frist für die kurzfristige Finanzierung der US-Regierung läuft am kommenden Freitag ab. "Abhängig von der neuen Finanzierungslösung - oder dem Fehlen einer solchen - könnte die zehnjährige US-Rendite wieder über 4,80 Prozent steigen", sagt Ipek Ozkardeskaya, Senior Analystin bei Swissquote Bank, gegenüber Dow Jones Newswires. Zuletzt notiert sie bei 4,65 Prozent. Außerdem übten sich die Marktteilnehmer auch deshalb in Zurückhaltung, weil am Dienstag neue Inflationsdaten veröffentlicht werden. Der Markt werde sehr genau auf die Verbraucherpreise für Oktober achten, um weitere Signale hinsichtlich der Fed-Leitzinspolitik zu erhalten. Allgemein wird weiterhin damit gerechnet, dass der Zinsgifpfel in den USA erreicht worden ist.