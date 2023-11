Barclays hebt Mosaic und Nutrien auf 'Overweight'

Branchenstudie

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufungen für Mosaic und Nutrien von "Underweight" auf "Overweight" gedreht.

Analyst Benjamin Theurer ist in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie nun optimistischer für Unternehmen mit Kali-Bezug als für andere Agrarchemiefirmen. Das Kursziel für The Mosaic hob der Experte von 40 auf 42 US-Dollar an, das von Nutrien von 64 auf 68 Dollar

Die Mosaic-Aktie verliert im nachbörslichen Handel an der NASDAQ 0,32 Prozent auf 34,39 US-Dollar, die Aktie von Nutrien schloss am Vortag an der Börse in Toronto mit einem Plus von 1,48 Prozent bei 74,94 Dollar.

