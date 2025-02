Aufschläge in Zürich: SLI verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Zuschläge

Index-Performance

Der SLI machte schlussendlich Gewinne.

Am Donnerstag bewegte sich der SLI via SIX zum Handelsende 0,69 Prozent stärker bei 2.077,89 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,357 Prozent höher bei 2.071,10 Punkten in den Handel, nach 2.063,73 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2.080,18 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 2.068,30 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Auf Wochensicht stieg der SLI bereits um 1,66 Prozent. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 06.01.2025, einen Stand von 1.936,81 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 06.11.2024, einen Wert von 1.945,25 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.02.2024, lag der SLI noch bei 1.805,76 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 8,14 Prozent. Bei 2.097,83 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1.913,80 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell ams-OSRAM (+ 5,60 Prozent auf 6,86 CHF), Julius Bär (+ 3,86 Prozent auf 58,70 CHF), Holcim (+ 3,65 Prozent auf 94,20 CHF), UBS (+ 3,64 Prozent auf 30,16 CHF) und Swatch (I) (+ 3,40 Prozent auf 167,50 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Roche (-1,24 Prozent auf 287,70 CHF), Novartis (-0,88 Prozent auf 97,71 CHF), Sonova (-0,81 Prozent auf 306,50 CHF), Richemont (-0,45 Prozent auf 176,90 CHF) und SGS SA (-0,43 Prozent auf 88,40 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 6.309.719 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 242,754 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

Die Adecco SA-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Die Adecco SA-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,07 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net