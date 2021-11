Fresenius-Aktie zieht vorbörslich an: Fresenius noch etwas zuversichtlicher für 2021

GO

Heute im Fokus

DAX startet kaum verändert -- Asiens Börsen leichter -- Fresenius noch zuversichtlicher für 2021 -- FMC stellt sich schlanker auf -- HelloFresh erhöht Umsatzprognose -- BP, Rivian im Fokus

Credit Suisse will Expansion in China deutlich beschleunigen. Erste Group erwartet höheren Gewinn. Flutter verbucht starkes Wachstum. zooplus drängt zur Annahme des Angebots von EQT und Hellman & Friedman. Shop Apotheke wird für 2021 noch vorsichtiger. US-Behörde fordert Regulierung von Stablecoin-Emittenten. Vodafone stellt in Deutschland flächendeckend auf nächste 5G-Entwicklungsstufe um.