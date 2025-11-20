DAX24.911 +0,2%Est505.913 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,66 +0,7%Nas23.396 +0,7%Bitcoin80.070 -0,1%Euro1,1709 -0,1%Öl61,99 +0,4%Gold4.461 +0,4%
AUKTION/Bundesschatzanweisung aufgestockt

06.01.26 12:18 Uhr

Von Emese Bartha

DOW JONES--Die Finanzagentur hat bei einer Aufstockungsauktion von Bundesschatzanweisungen mit Fälligkeit im Dezember 2027 Titel im Volumen von 4,547 Milliarden Euro am Markt platziert, wie die Deutsche Bundesbank am Dienstag mitteilte. Schuldpapiere im Umfang von 1,453 Milliarden Euro wurden zum Zwecke der Marktpflege in den Eigenbestand des Bundes überführt. Die Emission war klar überzeichnet. Nachfolgend die Details der Transaktion (Werte in Klammern beziehen sich auf Daten der vorherigen Auktion gleicher Papiere vom 2. Dezember 2025):

===

Emission 2,00%-ige Bundesschatzanweisung mit Laufzeit 16. Dezember 2027

Volumen 6 Mrd EUR

Bietungsvolumen 8,765 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 4,547 Mrd EUR

Marktpflegeumfang 1,453 Mrd EUR

Zeichnungsquote 1,9 (1,7)

Durchschnittsrend. 2,11% (2,05%)

Durchschnittskurs 99,791 (99,894)

Mindestkurs 99,79 (99,88)

Wertstellung 8. Januar 2026

===

Kontakt zur Autorin: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/uxd

(END) Dow Jones Newswires

January 06, 2026 06:19 ET (11:19 GMT)