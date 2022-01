EnBW und BP erhalten Zuschlag für Offshore-Windpark in Schottland - BP-Aktie fester

Die rund 860 Quadratkilometer große Option innerhalb der Ausschreibungsfläche "E1" befinde sich knapp 60 Kilometer vor der Küste von Aberdeen. Hier soll voraussichtlich ab 2026/2027 der Windpark "Morven" entstehen, teilte EnBW mit. Das Projekt "Morven" soll rechnerisch den Bedarf von über drei Millionen Haushalten decken.

Das Auktionsergebnis in Schottland ist den weiteren Angaben zufolge bereits der zweite Erfolg für die Partnerschaft von EnBW und EnBW und das britische Unternehmen BP: 2021, ebenfalls im Januar, erhielten die Partner den Zuschlag für eine 3 GW starke Fläche in der Irischen See.

In London steigt die BP-Aktie derzeit um 0,62 Prozent auf 391,10 pence.

FRANKFURT (Dow Jones)

