AUKTION/Geringere Nachfrage nach zweijährigen Bundesschatzanweisungen

Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!

Heute im Fokus

BASF-Aktie zieht an: Jefferies bewertet Aktie mit Hold in neuer Analyse. Orsted darf Offshore-Windprojekt fortsetzen. Trump könnte BayWa-Sanierung erschweren. Merck und Siemens vertiefen gemeinsame KI-gestützte Wirkstoffentwicklung. NORMA verkauft Wassermanagement-Sparte in die USA. Disneys Kimmel-Show kehrt zurück. Apple und NVIDIA geben Rückenwind: Zuliefereraktien wie TSMC und Foxconn legen kräftig zu.