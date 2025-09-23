DAX23.658 +0,6%ESt505.480 +0,7%Top 10 Crypto15,61 -0,7%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.750 +0,3%Euro1,1802 ±0,0%Öl66,84 +0,4%Gold3.785 +1,0%
AUKTION/Geringere Nachfrage nach zweijährigen Bundesschatzanweisungen

23.09.25 11:57 Uhr

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 2-jährige Bundesschatzanweisungen im Auktionsverfahren platziert. Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 2. September.

===

Emission 1,90-prozentige Bundesschatzanweisungen

mit Laufzeit 16. September 2027

Volumen 4,5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 6,537 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 3,601 Mrd EUR

Zeichnungsquote 1,8 (2,0)

Durchschnittsrend. 2,01% (1,96%)

Wertstellung 25. September 2025

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 23, 2025 05:58 ET (09:58 GMT)