AUKTION/Gute Nachfrage für zehnjährige Bundesanleihe

28.01.26 11:53 Uhr

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat zur Wochenmitte 10-jährige Bundesanleihen im Auktionsverfahren platziert. Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 7. Januar.

===

Emission 2,90-prozentige Bundesanleihen

mit Laufzeit 15. Februar 2036

Volumen 6 Mrd EUR

Bietungsvolumen 7,606 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 4,604 Mrd EUR

Markpflegevolumen 1,396 Mrd EUR

Bid-to-cover-Ratio 1,7 (1,3)

Durchschnittsrend. 2,85% (2,83%)

Wertstellung 30. Januar 2026

===

