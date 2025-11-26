DAX23.546 +0,4%Est505.615 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,87 -2,7%Nas23.026 +0,7%Bitcoin75.187 -0,4%Euro1,1574 ±0,0%Öl62,42 -0,4%Gold4.173 +1,0%
AUKTION/Höhere Nachfrage für 10-jähr. Bundesanleihe mit Laufzeit August 2035

26.11.25 11:46 Uhr

DOW Jones--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch 10-jährige Bundesanleihen im Auktionsverfahren platziert. Dabei stellte sich eine deutlich höhere Nachfrage ein. Die Zeichnungsquote erhöhte sich auf 2,0 nach 1,3 bei der vorherigen Auktion. Es wurden 2,344 Milliarden Euro zugeteilt. Mit den zu Marktpflegezwecken einbehaltenen 656 Millionen Euro stellte sich das avisierte Volumen von 3 Milliarden Euro ein. Die Durchschnittsrendite stieg auf 2,67 Prozent, nach 2,62 Prozent bei der vorherigen Auktion.

Nachfolgend eine Übersicht der Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 29. Oktober:

===

Emission 2,60-prozentige Bndesanleihen

mit Laufzeit 15. August 2035

Volumen 3 Mrd EUR

Bietungsvolumen 4,794 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 2,344 Mrd EUR

Zeichnungsquote 2,0 (1,3)

Durchschnittsrend. 2,67% (2,62%)

Wertstellung 28. November 2025

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/rio

(END) Dow Jones Newswires

November 26, 2025 05:47 ET (10:47 GMT)