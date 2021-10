Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis auf rotem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Aurora Cannabis nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 6,00 EUR. In der Spitze büßte die Aurora Cannabis-Aktie bis auf 5,96 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,96 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 700 Aurora Cannabis-Aktien den Besitzer.

Am 11.02.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 18,40 EUR. Am 28.10.2020 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,13 EUR ab.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Aurora Cannabis 2023 einen Verlust in Höhe von -0,504 CAD ausweisen wird.

Die Aurora Cannabis Aktie wird unter der ISIN CA05156X8843 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Hannover, Toronto, NASDAQ, Bulgarien, Bats, NDB, Gettex, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Aurora Cannabis ist ein Unternehmen aus Kanada.

Die aktuellsten News zur Aurora Cannabis-Aktie

BAD ETF will mit Glücksspiel, Alkohol und Drogen die Performance maximieren

Aurora Cannabis verringert Verlust - Aktie im Plus

Aurora Cannabis verschiebt Bilanzvorlage - Aurora Cannabis-Aktie letztlich schwach

