Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis am Vormittag mit roter Tendenz

Um 09:22 Uhr rutschte die Aurora Cannabis-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 1,6 Prozent auf 1,25 EUR ab. Das Tagestief markierte die Aurora Cannabis-Aktie bei 1,25 EUR. Mit einem Wert von 1,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via Frankfurt 7 Aurora Cannabis-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.11.2021 bei 7,70 EUR. Der aktuelle Kurs der Aurora Cannabis-Aktie ist somit 83,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 17.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,17 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,99 Prozent.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Aurora Cannabis am 20.09.2022. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -4,72 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,85 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Aurora Cannabis in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,97 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 50,22 CAD. Im Vorjahresviertel waren 55,16 CAD in den Büchern gestanden.

Aurora Cannabis dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 14.11.2022 präsentieren.

In der Bilanz 2022 dürfte Experten zufolge ein Minus von -5,268 CAD je Aurora Cannabis-Aktie stehen.

