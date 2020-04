Aurora Cannabis-Aktie aktuell: Aurora Cannabis präsentiert sich fester

Zuletzt ging es für das Aurora Cannabis-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 0,670 EUR. Die Aurora Cannabis-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,670 EUR aus. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 0,668 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 6.337 Aurora Cannabis-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,349 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.05.2019 erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.03.2020 bei 0,531 EUR.

Experten gehen davon aus, dass Aurora Cannabis im Jahr 2021 -0,106 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Die Aurora Cannabis Inc Aktie wird unter der ISIN CA05156X1087 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Toronto, New York, NYSE MKT, Bats, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Aurora Cannabis Inc ist ein Unternehmen aus Kanada.

