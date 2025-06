MÄRKTE USA/Weiter aufwärts - Preisdaten sorgen nicht für Störfeuer

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach Bekanntmachung wichtiger US-Preisdaten sieht es zum Start an der Wall Street am Freitag weiter nach einer Fortsetzung der jüngsten Aufwärtsbewegung aus. Der Preisindex der persönlichen Ausgaben in den USA lag im Mai in der Gesamtrate bei einer Jahresrate von 2,3 Prozent, exakt so wie erwartet. In der Kernrate fiel der sogenannte PCE-Deflator, der als eines der bevorzugten Preismaße der US-Notenbank bei der Steuerung ihrer Zinspolitik gilt, mit 2,7 Prozent marginal über der Prognose aus. Zugleich wich das persönliche Einkommen im Mai überraschend deutlich nach unten von den Schätzungen der Ökonomen ab.

Wer­bung Wer­bung

Insgesamt dürften die neuen Daten wenig an der zuletzt verstärkten Spekulation auf sinkende US-Zinsen ändern, die zuletzt für Kauflaune am US-Aktienmarkt und sinkende Renditen am US-Anleihemarkt gesorgt hatte. Im Handel wurde vermehrt über das Juli-Treffen der US-Notenbank als möglicher Termin für eine Zinssenkung diskutiert, nachdem es von US-Notenbankern vereinzelt entsprechende Signale gab. Dazu lässt US-Präsident Trump nicht von seinen Forderungen nach deutlich niedrigeren Zinsen ab und scheint Wege zu suchen, den Druck zu verstärken, womit er aber zugleich die Unabhängigkeit der Notenbank zu unterminieren droht.

Am Anleihemarkt ziehen die Renditen nach dem jüngsten Rückgang ganz leicht an. Der Dollar geht weiter schwach und zeigt keine Erholungstendenzen, der Euro wird mit 1,1730 Dollar gehandelt. Bei den Ölpreisen tut sich wenig.

Schon vor den Preisdaten sorgte die Aussicht auf weitere Vereinbarungen zwischen den USA und Handelspartnern für Optimismus. Hintergrund ist ein Bericht, wonach die USA und China eine Vereinbarung zur Wiederherstellung des Handelsfriedens unterzeichnet haben sollen. Dazu sollen laut Handelsminister Howard Lutnick zehn weitere Handelsabkommen unmittelbar bevorstehen. Seitens der EU hieß es zuletzt, dass man in Zollfragen auf die USA zugehen wolle.

Wer­bung Wer­bung

Am Aktienmarkt sorgt Nike für Gesprächsstoff. Der Sportartikelhersteller hat mit seinen neuen Quartalszahlen die Analystenschätzungen übertroffen. Sie lagen dessen ungeachtet aber deutlich unter den Niveaus des Vorjahres. Nike erwartet, dass sich der Rückgang der Umsätze und Margen im laufenden Quartal verlangsamen werde. Die Aktie zieht vorbörslich um knapp 5 Prozent an. Analystenseitig gab es in Reaktion auf die Geschäftszahlen einige Kurszielerhöhungen.

Für die Aktie des Wettbewerbers Under Armour geht es um gut 2 Prozent nach oben. Daneben profitiert der Sportartikeleinzelhändler Dick's Sporting Goods von den Nike-Zahlen, der Kurs legt um 2,7 Prozent zu.

Für MP Materials geht es um 6,2 Prozent nach unten. Die Aktie des US-Experten für Seltene Erden leidet darunter, dass China den Export von "kontrollierten Gütern" nach Amerika genehmigen will, wie es als Antwort auf eine entsprechende Frage hieß.

Wer­bung Wer­bung

Concentrix hat im zweiten Quartal ergebnisseitig enttäuscht, auch der Ausblick des IT-Dienstleisters kommt nicht gut an. Das Papier verbilligt sich um gut 8 Prozent. CorMedix sacken mit einer Aktienplatzierung um über 14 Prozent ab. MRC Global verbessern sich um über 10 Prozent. DNOW, ein Anbieter von Industriegütern, will den Energieausrüster MRC Global für 1,5 Milliarden Dollar kaufen. DNOW ziehen ebernfalls an um 6,5 Prozent,

===

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 18:12 % YTD

EUR/USD 1,1744 +0,4% 1,1698 1,1719 +12,9%

EUR/JPY 169,55 +0,4% 168,92 169,09 +3,7%

EUR/CHF 0,9357 -0,0% 0,9360 0,9362 -0,3%

EUR/GBP 0,8546 +0,3% 0,8521 0,8524 +2,9%

USD/JPY 144,37 -0,0% 144,38 144,29 -8,2%

GBP/USD 1,3742 +0,1% 1,3729 1,3748 +9,7%

USD/CNY 7,1637 +0,1% 7,1560 7,1572 -0,7%

USD/CNH 7,1667 +0,1% 7,1624 7,1609 -2,4%

AUS/USD 0,6549 +0,0% 0,6546 0,6554 +5,8%

Bitcoin/USD 106.781,65 -0,3% 107.099,40 107.232,05 +13,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 65,59 65,24 +0,5% 0,35 -9,3%

Brent/ICE 68,06 67,73 +0,5% 0,33 -11,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.271,29 3.328,03 -1,7% -56,74 +26,8%

Silber 30,63 31,35 -2,3% -0,72 +12,3%

Platin 1.134,05 1.215,04 -6,7% -80,99 +38,7%

Kupfer 4,98 5,07 -1,6% -0,08 +23,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 27, 2025 09:10 ET (13:10 GMT)