Tele München Gruppe: KKR kauft Kirch-Konkurrenten

Der deutsch-österreichische Medienunternehmer Herbert Kloiber verkauft seine Film- und Fernsehproduktionsfirma Tele München (TMG) an die Beteiligungsgesellschaft. KKR wolle TMG zu ­einer Unterhaltungsplattform für Film und Fernsehen ausbauen, auch mit Zukäufen, teilte der Investor mit. In Unternehmenskreisen hieß es außerdem, das Geschäft könne später an strategische Investoren weiterverkauft oder an die Börse gebracht werden.Geführt werden soll TMG vom ehemaligen ZDF-Unterhaltungschef Fred Kogel, der vor eineinhalb Jahren als Vorstandschef von Constantin Medien zurückgetreten war. "Wir haben gezeigt, dass wir im anspruchsvollen Medienmarkt erfolgreiche Marktführer aufbauen können", sagte KKR-Partner Philipp Freise.Von 2006 bis 2013 war der Finanzinvestor mit Permira bereits an ProSiebenSat.1 beteiligt. Kloiber galt einst als Erzrivale von Medienmogul Leo Kirch. Zur TMG, die der heute 70-Jährige 1977 übernommen hatte, gehören Film- und TV-Produktionsfirmen.___________________________